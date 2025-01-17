Виктор Орбан: Брюссель находится в кармане у Сороса

14:03

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия "находится в кармане у Сороса".

Как сообщает Report, в интервью Kossuth Radio Орбан отметил, что Еврокомиссия финансирует создание сети Сороса за счет стран ЕС.

Он отметил, что борьба с глобалистским влиянием в Европе крайне важна.

"2025 год станет решающим для устранения влияния сети Сороса в Европе. Надеюсь, что и другие патриотически настроенные европейские лидеры присоединятся к Венгрии в восстановлении суверенитета на континенте", - сказал он.

Касаясь вопроса энергетической безопасности Венгрии, премьер-министр назвал растущие цены на энергоносители как большой риск для экономики страны. Он подтвердил обязательство Венгрии защищать газопровод "Турецкий поток", назвав его "линией жизни венгерской экономики".

Орбан отметил важность разумной энергетической политики до запуска атомной электростанции "Пакш-2" в начале 2030-х годов.