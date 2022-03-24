Vietnam Airlines приостанавливает полеты в РФ

Вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines проинформировала об остановке полетов по маршруту между Ханоем и Москвой.

Вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines проинформировала об остановке полетов по маршруту между Ханоем и Москвой.

Как передает Report со ссылкой на зарубежных СМИ, об этом сообщил Центр транспортных стратегий (ЦТС).

"По сообщению Vietnam Airlines, приостановка полетов связана с тем, что авиакомпании необходимо пересмотреть и уточнить процедуры, требования и правила по страхованию воздушных судов и выполнению полетов в Россию", – говорится в заявлении.

Отмечается, что рейсы перестанут выполняться с 25 марта до особого распоряжения.