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Vietnam Airlines приостанавливает полеты в РФ

Vietnam Airlines приостанавливает полеты в РФ Вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines проинформировала об остановке полетов по маршруту между Ханоем и Москвой.
Другие страны
24 марта 2022 г. 07:16
Vietnam Airlines приостанавливает полеты в РФ

Вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines проинформировала об остановке полетов по маршруту между Ханоем и Москвой.

Как передает Report со ссылкой на зарубежных СМИ, об этом сообщил Центр транспортных стратегий (ЦТС).

"По сообщению Vietnam Airlines, приостановка полетов связана с тем, что авиакомпании необходимо пересмотреть и уточнить процедуры, требования и правила по страхованию воздушных судов и выполнению полетов в Россию", – говорится в заявлении.

Отмечается, что рейсы перестанут выполняться с 25 марта до особого распоряжения.

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