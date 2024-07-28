Видеозапись церемонии открытия удалена с официального сайта и ютуб-канала Олимпиады в Париже

Видеозапись официальной церемонии открытия Летних Олимпийских игр 2024 года в Париже удалена с официального сайта Игр и канала Youtube.
Как передает
По ее словам, причиной стала геоблокировка.
Термин географическая блокировка чаще всего используется для ограничения доступа к мультимедийному контенту премиум-класса в интернете, таким как фильмы и телешоу, в первую очередь по причинам нарушения авторского права и лицензирования.
Отметим, что официальную церемонию открытия Олимпиады-2024 в Париже раскритиковали итальянские политики и парламентарии, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, генеральный директор Tesla Илон Маск и многие международные СМИ.