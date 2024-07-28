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Видеозапись церемонии открытия удалена с официального сайта и ютуб-канала Олимпиады в Париже

Видеозапись церемонии открытия удалена с официального сайта и ютуб-канала Олимпиады в Париже Видеозапись официальной церемонии открытия Летних Олимпийских игр 2024 года в Париже удалено с официального сайта Игр и канала Youtube.
Другие страны
28 июля 2024 г. 18:57
Видеозапись церемонии открытия удалена с официального сайта и ютуб-канала Олимпиады в Париже

Видеозапись официальной церемонии открытия Летних Олимпийских игр 2024 года в Париже удалена с официального сайта Игр и канала Youtube.

Как передает Report, об этом заявила директор по коммуникациям оргкомитета летних Олимпийских игр Энн Дескам.

По ее словам, причиной стала геоблокировка.

Термин географическая блокировка чаще всего используется для ограничения доступа к мультимедийному контенту премиум-класса в интернете, таким как фильмы и телешоу, в первую очередь по причинам нарушения авторского права и лицензирования.

Отметим, что официальную церемонию открытия Олимпиады-2024 в Париже раскритиковали итальянские политики и парламентарии, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, генеральный директор Tesla Илон Маск и многие международные СМИ.

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Версия на английском языке Video featuring Paris 2024 Olympic Opening Ceremony removed from official channels
Версия на азербайджанском языке “Paris-2024”ün açılış mərasiminin videosu rəsmi saytdan və yutub kanalından silinib

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