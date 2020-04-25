Видеоконференция лидеров G20 отложена из-за разногласий

Вторая видеоконференция с участием лидеров стран "Большой двадцатки" (G20), которая была запланирована на 24 апреля, была отменена из-за разногласий между Китаем и США по поводу роли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сегодня пишет гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на источник, который принимал участие в подготовке к этому мероприятию.

По данным издания, США настаивали на том, чтобы ВОЗ отчиталась о своих ранних действиях в борьбе со вспышкой COVID-19 (заболевания, вызываемого новым коронавирусом), которая началась на территории Китая и вылилась в пандемию. Однако Пекин категорически отказывался обсуждать предложение Вашингтона расследовать деятельность организации.

"Таким образом, конференция была отложена в последний момент", - утверждает источник. Он не исключил, что такой саммит все же состоится в ближайшем будущем, если стороны придут к компромиссу и договорятся насчет формулировок, касающихся ВОЗ, в итоговом коммюнике.

Первый саммит лидеров G20 в формате видеоконференции состоялся 26 марта. Его участники договорились выделить 5 трлн. долларов США для стабилизации мировой экономики в условиях пандемии.