Вице-спикеру Бундестага грозит уголовное преследование за оскорбление Эрдогана

Вице-спикеру германского Бундестага Вольфгангу Кубики грозит уголовное преследование за оскорбление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как передает Report, об этом сообщает Spiegel.
Кельнский адвокат Мустафа Каплан подал в суд на Кубики от имени Эрдогана за оскорбление и клевету. Письмо на семи страницах поступило в прокуратуру города Хильдесхайм через местную юрисдикцию.
Каплан пишет, что Кубики десятилетиями выступал адвокатом в известных уголовных делах. Поэтому он не может ссылаться на незнание.
Отметим, что во вторник посол Германии в Анкаре был вызван в МИД Турции из-за оскорбительных заявлений вице-спикера Бундестага в адрес турецкого лидера.
На предвыборном мероприятии своей партии в Нижней Саксонии Кубики раскритиковал Эрдогана и обвинил турецкое правительство "в намеренном провоцировании миграционного кризиса".