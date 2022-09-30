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Вице-спикеру Бундестага грозит уголовное преследование за оскорбление Эрдогана

Вице-спикеру Бундестага грозит уголовное преследование за оскорбление Эрдогана Вице-спикеру германского Бундестага Вольфгангу Кубики грозит уголовное преследование за оскорбление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Другие страны
30 сентября 2022 г. 12:25
Вице-спикеру Бундестага грозит уголовное преследование за оскорбление Эрдогана

Вице-спикеру германского Бундестага Вольфгангу Кубики грозит уголовное преследование за оскорбление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Report, об этом сообщает Spiegel.

Кельнский адвокат Мустафа Каплан подал в суд на Кубики от имени Эрдогана за оскорбление и клевету. Письмо на семи страницах поступило в прокуратуру города Хильдесхайм через местную юрисдикцию.

Каплан пишет, что Кубики десятилетиями выступал адвокатом в известных уголовных делах. Поэтому он не может ссылаться на незнание.

Отметим, что во вторник посол Германии в Анкаре был вызван в МИД Турции из-за оскорбительных заявлений вице-спикера Бундестага в адрес турецкого лидера.

На предвыборном мероприятии своей партии в Нижней Саксонии Кубики раскритиковал Эрдогана и обвинил турецкое правительство "в намеренном провоцировании миграционного кризиса".

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğanı təhqir etdiyinə görə Bundestaqın vitse-spikerinə cinayət işi açıla bilər
Версия на английском языке Bundestag vice speaker may face criminal prosecution for insulting Erdogan

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