Вице-спикер парламента Словакии: Россия и США могут договориться о военном нейтралитете Украины

Российский лидер Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп могут договориться о военном нейтралитете Украины.

Российский лидер Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп могут договориться о военном нейтралитете Украины.

Как передает Report, об этом рассказал в интервью ТАСС вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар.

"Наш премьер-министр (Роберт Фицо - ред.) с уверенностью заявил, что мы не поддержим вступление Украины в НАТО. Мы выступаем за те решения, которые подразумевают гарантии как для России, так и ЕС в том, что касается безопасности, - сказал он. - Стало быть, Словакия поддержит то, о чем договорятся Трамп и Путин. Наверное, это военный нейтралитет Украины".

Гашпар отметил, что сам Трамп признавал, что конфликт в Украине был спровоцирован, то есть РФ таким образом реагировала на некоторые провокационные решения украинских властей.

Напомним, что 10 января Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным. По его словам, необходимо положить конец украинскому конфликту. В ответ на это пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин готов к встрече с Трампом без каких-либо предварительных условий.