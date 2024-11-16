Вице-спикер парламента Словакии планирует поездку в Москву

Председатель входящей в словацкую правительственную коалицию Словацкой национальной партии, вице-спикер Национального совета (парламента) Андрей Данко планирует в январе 2025 года поездку в Москву.

Председатель входящей в словацкую правительственную коалицию Словацкой национальной партии, вице-спикер Национального совета (парламента) Андрей Данко планирует в январе 2025 года поездку в Москву.

Как передает Report, об этом сообщило словацкое издание Standard со ссылкой на источники

По словам Данко, он обратился к исполняющему обязанности спикера Национального совета Петеру Жиге с просьбой одобрить рабочую поездку в РФ. Расходы, связанные с ней, он будет оплачивать из собственных средств. Отмечается, что перед этим он получил официальное приглашение посетить Россию от председателя Госдумы Вячеслава Володина.

По данным издания, на переговорах в России Данко хотел бы обсудить поставки энергоресурсов и помощь Словацкой республике, особенно в зимнее время.

Ранее в Словакии заявили, что Европе необходимо разорвать связи с США.