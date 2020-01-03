 Наверх

Вице-спикер парламента Ирака призвал провести экстренное заседание

Вице-спикер парламента Ирака призвал провести экстренное заседание

Вице-спикер парламента Ирака Хасан аль-Кааби призвал провести завтра экстренное заседание парламента  после гибели главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

"Первый заместитель спикера парламента Хасан аль-Кааби призывает созвать завтра, в субботу, экстренное заседание для обсуждения неприкрытого американского нападения, жертвой которого стали воины Касем Сулеймани, Абу аль-Мухандис и группа героев сопротивления", - сообщается в заявлении аль-Кааби.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!