Вице-спикер Кнессета: Единственно возможное решение палестино-израильского конфликта основано на принципе двух государств

Иерусалим. 22 сентября. REPORT.AZ/ Единственное возможное решение конфликта между израильтянами и палестинцами это решение, основанное на принципе двух государств.

Как сообщает Report, об этом на встрече с азербайджанскими журналистами заявил вице-спикер Кнессета Израиля Хилик Бар.

Парламентарий отметил, что плохой альтернативой этому принципу является принцип одного государства, так как "это будет означать потерю сионистской мечты, которая подразумевает еврейское большинство в государстве Израиль". "Поэтому мы хотим, чтобы у палестинцев было свое государство. Даже премьер Беньямин Нетанъяху понимает это и выступает за принцип двух государств. Это нелегко, но это возможно", - заявил Х.Бар.

Говоря о препятствиях, которые стоят на пути реализации данного принципа, вице-спикер Кнессета отметил, что таковыми является вопрос палестинских беженцев, а также отказ палестинцев признать израильское государство.

По его словам, если Израиль готов пойти на уступки, другая сторона также должна пойти на уступки. По словам Х.Бара, в этом плане Израиль готов пойти на уступки в статусе Иерусалима: "В городе имеется до 17 кварталов. Есть некоторые кварталы, которые мы готовы уступить палестинцам, чтобы в последствии это стало столицей будущего палестинского государства. Но я не думаю, что мы можем передать святые места, так как Израиль это единственная сила, которая может обеспечить их безопасность".

Комментируя ситуацию вокруг израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, Х.Бар сказал, что 20% населения Израиля составляют арабы, точно так же 20% населения будущего палестинского государства могли бы составить евреи, которые могли бы жить на своих родных местах, даже пусть и в другом государстве.