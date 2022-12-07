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Вице-президента Аргентины приговорили к шести годам тюрьмы

Вице-президента Аргентины приговорили к шести годам тюрьмы Вице-президент Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер признана виновной по делу о коррупции и приговорена к шести годам тюрьмы.
Другие страны
7 декабря 2022 г. 01:38
Вице-президента Аргентины приговорили к шести годам тюрьмы

Вице-президент Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер признана виновной по делу о коррупции и приговорена к шести годам тюрьмы.

Как сообщает Report, соответствующее решение принял Федеральный суд Буэнос-Айреса.

"Осудить Кристину Фернандес де Киршнер на шесть лет заключения и наложить на нее пожизненный запрет на занятие государственных должностей", - сказал судья.

Суд посчитал Фернандес де Киршнер виновной в "мошенническом управлении". Она не будет заключена под стражу до тех пор, пока действует ее неприкосновенность как вице-президента. Кроме того, решение не может вступить в силу до прохождения всех стадий апелляции.

В августе прокуратура Аргентины потребовала назначить Фернандес де Киршнер, которая занимала пост президента Аргентины с декабря 2007 года по декабрь 2015 года, наказание в виде 12 лет тюрьмы по обвинению в коррупции при реализации инфраструктурных проектов в провинции Санта-Крус. Сторона обвинения считает, что в результате преступного сговора большинство контрактов получали компании, принадлежащие предпринимателю Ласару Баесу.

Фернандес де Киршнер ранее неоднократно заявляла, что считает себя жертвой политического преследования.

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Версия на азербайджанском языке Argentinanın vitse-prezidenti 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib

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