Вице-президент ЮАР: Мы проведем успешный саммит G20 вне зависимости от желаний США

Южно-Африканская Республика уверена, что нынешней осенью проведет успешный саммит лидеров стран Группы двадцати (G20) вне зависимости от того, нравится это США или нет.

Южно-Африканская Республика уверена, что нынешней осенью проведет успешный саммит лидеров стран Группы двадцати (G20) вне зависимости от того, нравится это США или нет.

Как передает Report со ссылкой на радиостанцию SABC, такую позицию высказал вице-президент страны Пол Машатиле.

"Мы с нетерпением ждем очень успешной встречи G20 в текущем году, хотя США сообщили, что они могут не участвовать в ней, - сказал он на состоявшейся в Претории в понедельник встрече с представителями местного бизнеса. - Мы работаем над тем, чтобы обеспечить успех саммита, нравится это США или нет".

Отметим, что саммит G20 откроется под председательством ЮАР 22 ноября в Йоханнесбурге. Ожидается, что в нем примут участие как руководители государств G20, так и лидеры ряда развивающихся стран. В апреле президент США Дональд Трамп сообщил, что не намерен участвовать в саммите "двадцатки", который пройдет в ЮАР.

ЮАР заняла пост председателя "двадцатки" 1 декабря 2024 года. 30 ноября 2025 года председательство в G20 переходит к США.