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Вице-президент ЮАР потерял сознание в ходе выступления

Вице-президент ЮАР потерял сознание в ходе выступления Вице-президент ЮАР 62-летний Пол Машатиле потерял сознание во время выступления на севере страны и был доставлен в больницу.
Другие страны
14 сентября 2024 г. 20:14
Вице-президент ЮАР потерял сознание в ходе выступления

Вице-президент ЮАР 62-летний Пол Машатиле потерял сознание во время выступления на севере страны и был доставлен в больницу.

Как передает Report, об этом сообщила местная радиостанция SABC.

Согласно информации, во время выступления с трибуны в рамках торжественной церемонии в культурном центре поселка Валойи провинции Лимпопо Машатиле потерял сознание и упал.

В свою очередь официальный представитель вице-президента Кейт Хоза сообщил, что Машатиле был осмотрен врачами: "Вице-президент получил необходимую помощь и сейчас чувствует себя хорошо".

В качестве причины недомогания политика называют сильную жару, которая установилась на севере ЮАР.

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