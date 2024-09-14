Вице-президент ЮАР потерял сознание в ходе выступления

Вице-президент ЮАР 62-летний Пол Машатиле потерял сознание во время выступления на севере страны и был доставлен в больницу.

Вице-президент ЮАР 62-летний Пол Машатиле потерял сознание во время выступления на севере страны и был доставлен в больницу.

Как передает Report, об этом сообщила местная радиостанция SABC.

Согласно информации, во время выступления с трибуны в рамках торжественной церемонии в культурном центре поселка Валойи провинции Лимпопо Машатиле потерял сознание и упал.

В свою очередь официальный представитель вице-президента Кейт Хоза сообщил, что Машатиле был осмотрен врачами: "Вице-президент получил необходимую помощь и сейчас чувствует себя хорошо".

В качестве причины недомогания политика называют сильную жару, которая установилась на севере ЮАР.