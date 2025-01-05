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Вице-президент: Турция подключится к процессу восстановления Сирии

Вице-президент: Турция подключится к процессу восстановления Сирии Анкара будет вовлечена в процесс восстановления Сирии.
Другие страны
5 января 2025 г. 13:31
Вице-президент: Турция подключится к процессу восстановления Сирии

Анкара будет вовлечена в процесс восстановления Сирии.

Как передает Report со ссылкой на газету Akşam, об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

"В новый период Сирия будет перестроена, будут восстановлены такие сферы как инфраструктура, туризм, торговля. Мы внесем свой вклад в этот процесс. На новом этапе мы будем рядом с нашим соседом Сирией", - сказал он.

Дж. Йылмаз также призвал западный мир отменить санкции, ранее введенные против режима Башара Асада: "Сейчас мы видим новую Сирию, новую среду. Поэтому я желаю скорейшей отмены санкций".

По словам вице-президента, отмена ограничений в отношении Сирии будет способствовать восстановлению этой страны.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Suriyanın bərpası prosesində iştirak edəcək

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