Вице-президент: Турция подключится к процессу восстановления Сирии

Анкара будет вовлечена в процесс восстановления Сирии.

Анкара будет вовлечена в процесс восстановления Сирии.

Как передает Report со ссылкой на газету Akşam, об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

"В новый период Сирия будет перестроена, будут восстановлены такие сферы как инфраструктура, туризм, торговля. Мы внесем свой вклад в этот процесс. На новом этапе мы будем рядом с нашим соседом Сирией", - сказал он.

Дж. Йылмаз также призвал западный мир отменить санкции, ранее введенные против режима Башара Асада: "Сейчас мы видим новую Сирию, новую среду. Поэтому я желаю скорейшей отмены санкций".

По словам вице-президента, отмена ограничений в отношении Сирии будет способствовать восстановлению этой страны.