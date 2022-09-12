Вице-президент США заявила о желании баллотироваться в президенты

Вице-президент США Камала Харрис готова участвовать в выборах 2024 года вместе с Джо Байденом, если действующий американский лидер будет баллотироваться на второй срок.

Вице-президент США Камала Харрис готова участвовать в выборах 2024 года вместе с Джо Байденом, если действующий американский лидер будет баллотироваться на второй срок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила в интервью телекомпании NBC.

"Президент говорил очень четко, что намерен снова баллотироваться. И если он выдвинет свою кандидатуру, я буду с гордостью баллотироваться вместе с ним", - отметила Харрис.

Вице-президент отметила, что относится к своей работе очень серьезно. По ее словам, вице-президент помогает лидеру США решать "важные вопросы, которые влияют на страну", аспекты внутренней и внешней политики.

"Это та работа, которой я занимаюсь. Это работа по проведению встреч с более чем сотней глав государств по различным вопросам - будь то Украина или то, что нам нужно сделать вокруг нашей космической программы", - добавила Харрис.