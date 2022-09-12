О нас

Вице-президент США заявила о желании баллотироваться в президенты

Вице-президент США заявила о желании баллотироваться в президенты Вице-президент США Камала Харрис готова участвовать в выборах 2024 года вместе с Джо Байденом, если действующий американский лидер будет баллотироваться на второй срок.
Другие страны
12 сентября 2022 г. 10:36
Вице-президент США заявила о желании баллотироваться в президенты

Вице-президент США Камала Харрис готова участвовать в выборах 2024 года вместе с Джо Байденом, если действующий американский лидер будет баллотироваться на второй срок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила в интервью телекомпании NBC.

"Президент говорил очень четко, что намерен снова баллотироваться. И если он выдвинет свою кандидатуру, я буду с гордостью баллотироваться вместе с ним", - отметила Харрис.

Вице-президент отметила, что относится к своей работе очень серьезно. По ее словам, вице-президент помогает лидеру США решать "важные вопросы, которые влияют на страну", аспекты внутренней и внешней политики.

"Это та работа, которой я занимаюсь. Это работа по проведению встреч с более чем сотней глав государств по различным вопросам - будь то Украина или то, что нам нужно сделать вокруг нашей космической программы", - добавила Харрис.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Kamala Harris says willing to run for president

Экслюзивные новости

В Милли Меджлисе обсудят законопроект Об органическом производстве
В Милли Меджлисе обсудят законопроект "Об органическом производстве"
12 сентября 2022 г. 11:36
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
9 сентября 2022 г. 19:22
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
9 сентября 2022 г. 16:54
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
9 сентября 2022 г. 13:00
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
9 сентября 2022 г. 12:30
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
9 сентября 2022 г. 12:00
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
9 сентября 2022 г. 11:23
Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
8 сентября 2022 г. 13:11
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
8 сентября 2022 г. 11:25
Мадат Гулиев: Изготовленная в Азербайджане новая техника для разминирования испытана в Карабахе
Мадат Гулиев: Изготовленная в Азербайджане новая техника для разминирования испытана в Карабахе
6 сентября 2022 г. 15:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi