Вице-президент США встретился с представителями Гуаидо

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Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Вице-президент США Майкл Пенс во вторник обсудил ситуацию в Венесуэле с представителями лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, которого в Вашингтоне признали временным президентом республики.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по данным пресс-службы Белого дома, Пенс провел встречу с временным поверенным в делах Венесуэлы в США Карлосом Веккьо и послом Венесуэлы в "группе Лима" Хулио Борхесом, а также другими представителями страны.

"Вице-президент поздравил обоих послов с их утверждением Национальной ассамблеей ранее во вторник и подчеркнул давнюю цель США восстановить демократию в Венесуэле путем свободных и справедливых выборов. Вице-президент также обсудил недавние санкции (США против Венесуэлы - ред.), отметив, что они лишают (президента Венесуэлы Николаса) Мадуро и его приспешников доступа к коррумпированным доходам и сохраняют богатства страны для народа Венесуэлы", - говорится в сообщении Белого дома.

Где проходила встреча не уточняется.