Вице-президент США встретилась на саммите АТЭС с лидером КНР

Вице-президент США Камала Харрис встретилась на полях саммита АТЭС в Бангкоке с председателем КНР Си Цзиньпином.

Вице-президент США Камала Харрис встретилась на полях саммита АТЭС в Бангкоке с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил представитель Белого дома.

"Вице-президент сегодня кратко поприветствовала председателя Си Цзиньпина", - сказал чиновник, слова которого приводит пресс-пул Харрис. Представитель Белого дома добавил, что вице-президент США заявила лидеру КНР о важности "поддержания открытых каналов связи" между Вашингтоном и Пекином "для ответственного регулирования конкуренции" между двумя странами.