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Вице-президент США встретилась на саммите АТЭС с лидером КНР

Вице-президент США встретилась на саммите АТЭС с лидером КНР Вице-президент США Камала Харрис встретилась на полях саммита АТЭС в Бангкоке с председателем КНР Си Цзиньпином.
Другие страны
19 ноября 2022 г. 07:26
Вице-президент США встретилась на саммите АТЭС с лидером КНР

Вице-президент США Камала Харрис встретилась на полях саммита АТЭС в Бангкоке с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил представитель Белого дома.

"Вице-президент сегодня кратко поприветствовала председателя Си Цзиньпина", - сказал чиновник, слова которого приводит пресс-пул Харрис. Представитель Белого дома добавил, что вице-президент США заявила лидеру КНР о важности "поддержания открытых каналов связи" между Вашингтоном и Пекином "для ответственного регулирования конкуренции" между двумя странами.

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