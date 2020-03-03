Вице-президент США: Сделка с Ираном гарантирует получение им ядерной бомбы

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) практически гарантирует обретение Ираном ядерного оружия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил вице-президент США Майкл Пенс.

"Семьдесят пять лет тому назад Америка и Британия нанесли поражение нацистской Германии до того, как Гитлер смог получить ядерные вооружения. Тем не менее пять лет назад при предыдущей администрации США заблуждающиеся лидеры тех же самых стран подписали сделку, которая бы практически гарантировала получение Ираном тех же самых вооружений", - заявил Пенс. Он выступил на ежегодной конференции Комитета по американо-израильским общественным отношениям (АИПАК).

Речь идет о СВПД, который был подписан в 2015 году постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в целях урегулирования кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. США в 2018 году при нынешнем американском президенте Дональде Трампе вышли из этого соглашения.