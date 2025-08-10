О нас

Вице-президент США рассказал об ожиданиях Трампа от переговоров по Украине

Вице-президент США рассказал об ожиданиях Трампа от переговоров по Украине Президент США Дональд Трамп не уверен в успехе переговоров по Украине.
Другие страны
10 августа 2025 г. 19:36
Вице-президент США рассказал об ожиданиях Трампа от переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп не уверен в успехе переговоров по Украине.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Fox News заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Президент сказал мне сегодня: "Может быть, это сработает. Может быть, нет. Но попробовать стоит", - сказал он. Вице-президент назвал встречу лидеров США и РФ "значительным прорывом для американской дипломатии".

По его словам, Вашингтон в урегулировании конфликта в Украине отталкиваются от нынешней линии соприкосновения и хотят найти решение, с которым "могли бы жить" и россияне, и украинцы.

"Если взять нынешнюю линию соприкосновения между Россией и Украиной, мы попробуем достичь урегулирования, с которым и русские и украинцы могли бы жить относительно мирно", - сказал он.

При этом Вэнс подчеркнул, что США прекращают "финансирование украинской военной промышленности" и сосредотачиваются на достижении мирного урегулирования.

"Президент и я считаем, что Америке хватит финансировать украинскую военную промышленность. Американцы устали отправлять свои деньги, свои налоги на этот конфликт", - отметил вице-президент.

