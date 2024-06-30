О нас

Вице-президент США признала неудачное выступление Байдена на дебатах с Трампом

Вице-президент США признала неудачное выступление Байдена на дебатах с Трампом Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис признала, что выступление президента Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом не было его "звездным часом".
Другие страны
30 июня 2024 г. 08:14
Вице-президент США признала неудачное выступление Байдена на дебатах с Трампом

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис признала, что выступление президента Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом не было его "звездным часом".

Как передает Report, ее слова приводит пресс-служба Белого дома.

При этом вице-президент выразила уверенность в победе представителя Демократической партии на предстоящих выборах президента США.

"Я говорю с полной уверенностью, мы победим на выборах. Трамп представляет угрозу демократии, поэтому ставки на предстоящих в ноябре выборах выше, чем когда-либо. Ничего не изменилось из-за одного июньского дня", - сказала Харрис, имея в виду дебаты.

Ранее сообщалось, что доноры Демократической партии после выступления президента США Джо Байдена на дебатах пришли к выводу, что кандидата необходимо заменить.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın vitse-prezidenti Baydenin debatda məğlub olduğunu etiraf edib

Самое важное

Роспуск Милли Меджлиса и назначение внеочередных выборов соответствуют Конституции
Роспуск Милли Меджлиса и назначение внеочередных выборов соответствуют Конституции
27 июня 2024 г. 12:40
Натигу Гасымову посмертно присвоено звание Национальный герой Азербайджана
Натигу Гасымову посмертно присвоено звание "Национальный герой Азербайджана"
25 июня 2024 г. 21:25
Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Минобороны
Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Минобороны
25 июня 2024 г. 21:13
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня Вооруженных Сил
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня Вооруженных Сил
25 июня 2024 г. 21:06
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Министерства обороны
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Министерства обороны
25 июня 2024 г. 21:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi