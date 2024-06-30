Вице-президент США признала неудачное выступление Байдена на дебатах с Трампом

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис признала, что выступление президента Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом не было его "звездным часом".

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис признала, что выступление президента Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом не было его "звездным часом".

Как передает Report , ее слова приводит пресс-служба Белого дома.

При этом вице-президент выразила уверенность в победе представителя Демократической партии на предстоящих выборах президента США.

"Я говорю с полной уверенностью, мы победим на выборах. Трамп представляет угрозу демократии, поэтому ставки на предстоящих в ноябре выборах выше, чем когда-либо. Ничего не изменилось из-за одного июньского дня", - сказала Харрис, имея в виду дебаты.

Ранее сообщалось, что доноры Демократической партии после выступления президента США Джо Байдена на дебатах пришли к выводу, что кандидата необходимо заменить.