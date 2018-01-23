Вице-президент США: Пришло время для внесения изменений в ядерную сделку с Ираном

© REUTERS / JONATHAN ERNST

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Пришло время изменить положения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс.

"Мы вместе противостоим государству, являющемуся главным спонсором терроризма, - Ирану. Решение президента Трампа заявить о том, что подписание им продления отмены санкций в соответствии с ядерной сделкой с Ираном будет последним, - четкий сигнал нашим европейским союзникам, что пришло время для внесения изменений в соглашение, - сказал Пенс сегодня перед началом переговоров в Иерусалиме с президентом Израиля Реувеном Ривлином. - Если же союзники не прислушаются, президент Трамп четко дал понять, что мы немедленно выйдем из соглашения по иранскому атому".

Вице-президент добавил, что "надеется на исправление ситуации в ближайшие месяцы, что принесет пользу безопасности в регионе, безопасности Израиля и безопасности американских интересов".

СВПД был подписан в Вене летом 2015 года. Его участниками, помимо США и Ирана, являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. Договоренность предусматривает, в частности, отказ Тегерана от производства оружейного плутония и сокращение объемов имеющегося у него обогащенного урана в обмен на снятие международных санкций.