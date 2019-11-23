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Вице-президент США прибыл с необъявленным визитом в Ирак

Вице-президент США прибыл с необъявленным визитом в Ирак

Вице-президент США Майкл Пенс прибыл с необъявленным визитом в Ирак.

Как передает Report,об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в службах безопасности.

Согласно информации агентства, американский вице-президент намерен посетить военнослужащих США, размещенных на расположенной к западу от Багдада военно-воздушной базе Айн аль-Асад.

Напомним, что президент США Дональд Трамп 26 декабря 2018 года нанес необъявленный визит в Ирак, где встретился с военнослужащими США. Во время выступления президент объявил, что не планирует выводить войска из этой арабской страны, при этом Ирак может стать базой для операций против террористов в Сирии.

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