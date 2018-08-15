Вице-президент США посоветовал Турции "не испытывать терпение Трампа"

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Вице-президент США Майк Пенс предупредил Турцию "не испытывать терпение Трампа" и призвал отпустить на свободу американского пастора Эндрю Брансона.

"Пастор Эндрю Брансон — невинный человек, удерживаемый в Турции. Президент и я продолжим твердо стоять на своем до тех пор, пока пастор Брансон не будет отпущен и не вернется к своей семье, друзьям и церкви в США", — написал Пенс у себя в Twitter, передает Report.

В этой связи он заявил, что "Турции не следовало бы испытывать терпение президента Трампа, который намерен добиться возвращения домой в США американцев, которых несправедливо отправили в заключение в других странах".

Представитель Госдепартамента Хизер Науэрт, в свою очередь, отметила, что у США и Турции пока не запланированы встречи для обсуждения судьбы пастора.

"Дипломатические усилия продолжаются. Я уверена, что когда-нибудь в будущем мы будем обсуждать с турецким правительством дело пастора Брансона и других американцев", — добавила она.