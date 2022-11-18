Вице-президент США после ракетного пуска КНДР созывает встречу с лидерами 5 стран

Вице-президент США после ракетного пуска КНДР созывает встречу с лидерами Австралии, Канады, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии.

Вице-президент США после ракетного пуска КНДР созывает встречу с лидерами Австралии, Канады, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как передает Reuters cо ссылкой на заявление представителя Совета нацбезопасности США, запуск является серьезным нарушением многочисленных резолюций Совбеза ООН, нагнетает обстановку.

"Пхеньян должен немедленно прекратить свои дестабилизирующие действия и вместо этого выбрать дипломатическое взаимодействие", - добавил он.

Отметим, что сегодня СМИ сообщили о том, что межконтинентальная баллистическая ракета, которую КНДР запустила в пятницу, приземлилась в исключительной экономической зоне Японии.

Министерство обороны Японии заявило, что Северная Корея запустила ракету класса МБР в восточном направлении в 10:14 в пятницу.

Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) ВС Южной Кореи также подтвердил запуск. Южнокорейские военные отметили, что ракета была запущена в восточном направлении из Сунана недалеко от Пхеньяна.