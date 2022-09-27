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Вице-президент США посетит демилитаризованную зону на границе с КНДР

Вице-президент США посетит демилитаризованную зону на границе с КНДР Вице-президент США Камала Харрис во время визита в Азию посетит демилитаризованную зону между Северной и Южной Кореей. Главная цель ее визита в Азию - участие в похоронах убитого премьера Японии Синдзо Абе.
Другие страны
27 сентября 2022 г. 12:56
Вице-президент США посетит демилитаризованную зону на границе с КНДР

Вице-президент США Камала Харрис во время визита в Азию посетит демилитаризованную зону между Северной и Южной Кореей. Главная цель ее визита в Азию - участие в похоронах убитого премьера Японии Синдзо Абе.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Визит состоится 29 сентября и должен стать сигналом о том, что Вашингтон готов заботиться о защите Южной Кореи. Его сначала анонсировал Сеул, а затем непублично подтвердила и американская сторона.

Северная Корея 25 сентября совершила очередной запуск баллистической ракеты – очевидно, как реакцию на запланированные совместные учения военных Южной Кореи и США и визит Харрис.

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