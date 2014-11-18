Вице-президент США обсудит в Киеве борьбу с коррупцией в Украине

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Вице-президент США в ходе визита в Киев в пятницу обсудит с украинским руководством борьбу с коррупцией, сообщил журналистам во вторник высокопоставленный представитель администрации США.

Вице-президент Соединенных Штатов Джозеф Байден 21 ноября посетит Украину, где проведет переговоры с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком. До этого он побывает в Марокко, а затем из Киева направится в Турцию.

Помимо обсуждения с руководством Украины "озабоченностей в связи с нарушением Россией минских договоренностей", "вице-президент возглавит круглый стол по антикоррупционной реформе", сообщили в администрации США.

"Это станет возможностью обсудить сложности борьбы с коррупцией на Украине с новыми членами Рады", — сказал представитель Белого дома.

По данным ООН на 11 ноября, жертвами конфликта в Украине стали более 4,1 тысячи мирных жителей, более 9,7 тысячи были ранены, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".