Вице-президент США объявил о поражении ИГ

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Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Вице-президент США Майкл Пенс объявил о поражении террористической организации "Исламское государство" (ИГ) спустя всего несколько часов после теракта в сирийском Манбидже, ответственность за который взяли боевики этой группировки, сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

"ИГ сокрушен. Наши войска возвращаются домой. Но мы останемся в регионе, чтобы быть уверенными, что ИГ больше не покажет свой отвратительный лик. Мы сохраним достижения наших солдат и партнеров по коалиции", - заявил политик, выступая на мероприятии в Госдепартаменте США.

Примечательно, что в своей речи Пенс не упомянул о взрыве.

Ранее представитель коалиции во главе с США против ИГ полковник Шон Райан сообщил, что при взрыве в сирийском Манбидже погибли военнослужащие США.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГ.