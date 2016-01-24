Вице-президент США не может вернуться в Вашингтон из-за снежной бури

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Снежная буря, бушующая на Восточном побережье США, внесла коррективы в рабочий график еще одного руководителя американской администрации.

Как передает Report, в субботу вечером пресс-служба Белого дома сообщила, что в связи с сильнейшим снегопадом в Вашингтоне самолет вице-президента США Джозефа Байдена, на котором он возвращается из поездки в Швейцарию и Турцию, решено направить в Майами (штат Флорида).

Ранее в Тампу во Флориде уже полетел министр обороны США Эштон Картер, который возвращался в Вашингтон после визитов в Париж и Давос.

По словам должностных лиц, сопровождающих Байдена и его супругу Джилл, "вторая семья" Америки вылетит из Майами в столицу, "как только позволят погодные условия".