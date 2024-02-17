Вице-президент США назвала американскую помощь Украине непоколебимой

Американская поддержка Украины остается непоколебимой и будет продолжаться.

Американская поддержка Украины остается непоколебимой и будет продолжаться.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила вице-президент США Камала Харрис в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Наша поддержка непоколебима, она не прекратится. У нас с президентом [США Джо Байденом] есть твердая решимость [помогать] вам и украинскому народу", - сказала Харрис.

Во вторник Сенат США при поддержке некоторых республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение 95 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню.

В четверг Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв до конца февраля, так и не проголосовав по указанному законопроекту.