​Вице-президент США и его жена пройдут тест на коронавирус

Вице-президент США Майкл Пенс и его супруга намерены пройти тест на новый коронавирус.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Пенс заявил на пресс-конференции в Белом доме.

Как отметил вице-президент, ранее был инфицирован один из сотрудников его аппарата. "Мы узнали об этом вчера поздно вечером, - сказал Пенс. - Я рад сообщить, что он чувствует себя хорошо, у него в течение примерно полутора дней были слабовыраженные симптомы, какие бывают при простуде. Он не был в Белом доме с понедельника. Ни президент США Дональд Трамп, ни я не контактировали с данным сотрудником напрямую".

"Я и моя жена пройдем тест на заражение коронавирусом позже сегодня днем", - сообщил Пенс. Как он отметил, медики ранее констатировали, что "нет никаких оснований полагать", что он мог заразиться. Вице-президент подчеркнул, что пройдет тест в целях предосторожности, учитывая важность его поста, а также тот факт, что он координирует в США усилия по борьбе с распространением вируса.