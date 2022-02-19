Вице-президент США: Готовится пакет серьезных санкций против России

Вице-президент США Камала Харрис заявила о подготовке со стороны союзников по НАТО пакета серьезнейших санкций против России.

Вице-президент США Камала Харрис заявила о подготовке со стороны союзников по НАТО пакета серьезнейших санкций против России.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом она сообщила, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Россия продолжает сужать окно возможностей к диалогу, заявляя между тем, что готова к нему. Если она продолжит действовать в том же ключе, то мы, союзники по НАТО наложим серьезнейшие, действенные санкции на РФ. Мы подготовили пакет мер, они будут жесткими", - сказала она.

Харрис указала, что эти санкции, "подготовленные сообща союзниками, будут направлены против российских финансовых институтов, ключевых сфер экономики и промышленности".