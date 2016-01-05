Вице-президент США Байден посетит Турцию в январе

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Вице-президент США Джозеф Байден посетит Турцию позднее в январе, сообщил журналистам во вторник спецпосланник президента США по борьбе с группировкой "ИГИЛ" Бретт Макгерк, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Позднее в этом месяце вице-президент направится в Турцию", — сказал Макгерк на брифинге для журналистов.

Он отметил, что турецкие власти предпринимают эффективные усилия по борьбе с ИГИЛ и координация между двумя странами по этой проблеме продолжается.