Вице-президент Сьерра-Леоне просит убежища в США

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты пытаются разрешить политический конфликт, в центре которого оказался вице-президент Сьерра-Леоне Самуэль Сам-Сумана.

В субботу Сам-Сумана покинул свой дом в столице страны Фритауне, заявив, что просит политического убежища в посольстве США, передает Report со ссылкой на "Би-би-си". Это произошло после того, как военными была снята охрана вице-президента и окружена его резиденция.

Госдепартамент США заявил, что Сам-Сумана не находится на территории посольства во Фритауне, и призвал власти Сьерра-Леоне разрешить этот конфликт мирным путем.

Сам-Сумана заявил, что вернется домой только тогда, когда будут возвращены его телохранители.

На прошлой неделе вице-президент был исключен из правящей партии АРС. Его обвинили в антипартийной деятельности.

В конце февраля Самуэль Сам-Сумана объявил, что по собственной инициативе устроил себе 21-дневный карантин из-за того, что один из его телохранителей умер от лихорадки Эбола.