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Вице-президент Перу приняла присягу в качестве главы государства

Вице-президент Перу приняла присягу в качестве главы государства Первый вице-президент Перу Дина Болуарте в среду приняла присягу в качестве главы государства перед Конгрессом, который ранее проголосовал за отставку президента Педро Кастильо.
Другие страны
8 декабря 2022 г. 01:19
Вице-президент Перу приняла присягу в качестве главы государства

Первый вице-президент Перу Дина Болуарте в среду приняла присягу в качестве главы государства перед Конгрессом, который ранее проголосовал за отставку президента Педро Кастильо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция велась на странице парламента в Twitter.

"Клянусь во имя Бога, родины и всех перуанцев, что буду добросовестно исполнять обязанности президента республики, которые беру на себя в соответствии с конституцией Перу, с этого момента и до 26 июля 2026 года", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Perunun vitse-prezidenti dövlət başçısı kimi and içib

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