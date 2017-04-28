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    Вице-президент ПАСЕ: Аграмунт не имеет права делать заявления от лица организации

    Роджер Гейл: У ПАСЕ нет доверия к президенту Педро Аграмунту© Council of Europe

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт не может делать заявления и участвовать в поездках от лица Ассамблеи.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил после заседания уставного органа организации Бюро вице-президент Ассамблеи, глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл.

    "Как вы поняли, Аграмунт не возглавил Бюро сегодня, в его отсутствие Бюро возглавлял я", - заявил он журналистам.

    Р. Гейл также отметил, что у Бюро нет доверия к президенту ПАСЕ. "Он не может делать заявления, участвовать в поездках, наносить визиты от лица ассамблеи", - уточнил глава британской делегации в ПАСЕ.

    По его словам, честность и принципы совета Европы и ПАСЕ намного важнее, чем ее отдельные члены.

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