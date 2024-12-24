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Вице-президент Ирана предложил создать международную организацию на Ближнем Востоке

Вице-президент Ирана предложил создать международную организацию на Ближнем Востоке Вице-президент Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил создать на Ближнем Востоке новую структуру под названием Ассоциация мусульманского западноазиатского диалога (MWADA) для установления стабильности в регионе и укрепления сотрудничества между региональны
Другие страны
24 декабря 2024 г. 11:40
Вице-президент Ирана предложил создать международную организацию на Ближнем Востоке

Вице-президент Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил создать на Ближнем Востоке новую структуру под названием Ассоциация мусульманского западноазиатского диалога (MWADA) для установления стабильности в регионе и укрепления сотрудничества между региональными игроками.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом написал Зариф в авторской статье для британского журнала The Economist.

По мнению иранского политика, новая инициатива должна объединить все мусульманские страны на Ближнем Востоке - Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Иорданию, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудовскую Аравию, Сирию, Турцию, ОАЭ и Йемен - на одной платформе, основанной на общей религии, коллективной безопасности и принципе невмешательства.

Главными приоритетами MWADA, как отметил вице-президент Ирана, должны стать урегулирование всех текущих кризисов в секторе Газа, Ливане, Сирии, Йемене и противодействие постороннему вмешательству со стороны нерегиональных игроков.

"MWADA обеспечит благоприятную почву для инфраструктурных проектов, от сферы транспорта до [развития] энергетических трубопроводов и телекоммуникационных сетей. <...> В структуре будет уделяться также приоритетное внимание культурным обменам, сотрудничеству в области управления водными ресурсами, борьбе с терроризмом и медиакампаниям для содействия [гармоничному] сосуществованию", - подчеркнул Зариф.

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Версия на азербайджанском языке İranın vitse-prezidenti Yaxın Şərqdə beynəlxalq təşkilatın yaradılmasını təklif edib

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