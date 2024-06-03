Вице-президент и помощник президента США примут участие в конференции по Украине в Швейцарии

Двое официальных представителей из США примут участие в международной конференции пои Украине.

Вице-президент США Камала Харрис и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан примут участие в международной конференции по Украине, которая пройдет 15-16 июня в Швейцарии.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Вице-президент Камала Харрис 15 июня отправится в Люцерн (Швейцария), чтобы принять участие в саммите по вопросам мира в Украине . Помощник по национальной безопасности Джейк Салливан вместе с вице-президентом будет представлять Соединенные Штаты на саммите", - заявили в пресс-службе.