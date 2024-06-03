О нас

Вице-президент и помощник президента США примут участие в конференции по Украине в Швейцарии

Вице-президент и помощник президента США примут участие в конференции по Украине в Швейцарии Двое официальных представителей из США примут участие в международной конференции пои Украине.
Другие страны
3 июня 2024 г. 20:02
Вице-президент и помощник президента США примут участие в конференции по Украине в Швейцарии

Вице-президент США Камала Харрис и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан примут участие в международной конференции по Украине, которая пройдет 15-16 июня в Швейцарии.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Вице-президент Камала Харрис 15 июня отправится в Люцерн (Швейцария), чтобы принять участие в саммите по вопросам мира в Украине . Помощник по национальной безопасности Джейк Салливан вместе с вице-президентом будет представлять Соединенные Штаты на саммите", - заявили в пресс-службе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Vice president, assistant to Biden to take part in conference on Ukraine in Switzerland

Другие новости из категории

Президент Финляндии досрочно проголосовал на выборах в Европарламент
Президент Финляндии досрочно проголосовал на выборах в Европарламент
3 июня 2024 г. 20:25
Иранский военный советник погиб в результате удара Израиля по Алеппо
Иранский военный советник погиб в результате удара Израиля по Алеппо
3 июня 2024 г. 19:35
США закупят дополнительные средства ПВО для Украины
США закупят дополнительные средства ПВО для Украины
3 июня 2024 г. 19:14
Британия и Латвия открыли торги на поставку беспилотников для Украины
Британия и Латвия открыли торги на поставку беспилотников для Украины
3 июня 2024 г. 19:00
Вулкан Канлаон выбросил столб пепла и дыма на высоту 5 км
Вулкан Канлаон выбросил столб пепла и дыма на высоту 5 км
3 июня 2024 г. 18:44
Швейцария направит 50 военных и 4 боевых самолета в Германию на учения НАТО
Швейцария направит 50 военных и 4 боевых самолета в Германию на учения НАТО
3 июня 2024 г. 18:14
Умерла первая в истории Австрии женщина-канцлер
Умерла первая в истории Австрии женщина-канцлер
3 июня 2024 г. 18:09
В Нигерии забастовщики оставили парламент без воды и света
В Нигерии забастовщики оставили парламент без воды и света
3 июня 2024 г. 17:39
В Финляндии из-за неисправности приостановили работу АЭС Олкилуото-3
В Финляндии из-за неисправности приостановили работу АЭС "Олкилуото-3"
3 июня 2024 г. 17:18
Во Франции обсуждают возможность признать Палестину государством
Во Франции обсуждают возможность признать Палестину государством
3 июня 2024 г. 16:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi