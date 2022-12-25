Вице-президент Еврокомиссии: Россия уже проиграла войну

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс считает, что Россия уже проиграла войну в Украине, но она еще далека от завершения.

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс считает, что Россия уже проиграла войну в Украине, но боевые действия еще далеки от завершения.

Об этом передает Report со ссылкой на Nieuwsblad.

По его словам, российская сторона ошиблась по поводу настойчивости украинцев.

"Россия сейчас полностью изолирована на международной арене. Война ей обходится дорого, санкции наносят большой ущерб. Никто больше не решается говорить правду, в том числе и о состоянии армии (РФ - ред.)", - сказал Тиммерманс.

Представитель ЕК отметил, что бомбардировка энергетической инфраструктуры Украины нацелена на доведение людей до такой бедности, чтобы миллионы выехали в Европу.

"Единственное, что способно изменить курс России - это осознание того, что Запад не сдается независимо от событий на поле боя", - добавил Франс Тиммерманс.