Вице-президент Бразилии будет временно исполнять обязанности Лулы да Силвы

Вице-президент Бразилии Жералду Алкмин будет временно исполнять обязанности главы государства.

Вице-президент Бразилии Жералду Алкмин будет временно исполнять обязанности главы государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная газета Globo.

По информации издания, вице-президент уже сегодня будет представлять Лулу да Силву на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Бразилиа. Он уже вылетел в бразильскую столицу для проведения переговоров. Со словацкой делегацией запланировано не менее пяти совместных мероприятий, включая заявления для прессы.

Ранее Лулу да Силву госпитализировали с кровоизлиянием в мозг. По словам врачей, главе государства пришлось провести краниотомию. Это процедура, при которой временно удаляется часть черепа для хирургических вмешательств. Краниотомию провели для дренирования гематомы, то есть очищения гематомной полости, после чего ее обычно оставляют частично открытой для оттока крови. Операция прошла успешно.

Луле да Силве 79 лет. Он родился в 1945 году в штате Пернамбуку на северо-востоке Бразилии. В 1980 году политик стал основателем Партии трудящихся, от которой был избран президентом и занимал этот пост два срока подряд с 2003 по 2011 год. В 2022 году он в третий раз выиграл выборы у действующего тогда лидера страны Жаира Болсонару и вернулся в президентское кресло 1 января 2023 года.