О нас
Report Georgia
Аудио новости

Вице-президент Афганистана объявил себя временным главой государства

Вице-президент Афганистана объявил себя временным главой государства В отсутствие президента вице-президент Афганистана является временным главой государства.
Другие страны
17 августа 2021 г. 18:40
Вице-президент Афганистана объявил себя временным главой государства
Амрулла Салех

"В отсутствие президента вице-президент Афганистана является временным главой государства".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом вице-президент Афганистана Амрулла Салех написал в Twitter.

"Согласно конституции Афганистана, в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента первый вице-президент становится временным президентом. В настоящее время я нахожусь в своей стране и являюсь законным временным президентом. Связываюсь со всеми лидерами, чтобы заручиться их поддержкой и согласием", - написал Салех.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кельбаджарский и Лачинский районы
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кельбаджарский и Лачинский районы
17 августа 2021 г. 13:25
Президент: Подлинное название этих мест Басаркечяр, Гёйчя, это древняя азербайджанская земля
Президент: Подлинное название этих мест Басаркечяр, Гёйчя, это древняя азербайджанская земля
17 августа 2021 г. 11:42
Интервью президента каналу CNN Turk - серьезное предупреждение Армении и ее покровителям
Интервью президента каналу CNN Turk - серьезное предупреждение Армении и ее покровителям
16 августа 2021 г. 17:49
Российский эксперт: Армения не возобновила свое участие в трехсторонней рабочей группе
Российский эксперт: Армения не возобновила свое участие в трехсторонней рабочей группе
16 августа 2021 г. 16:55
Завершено следствие по уголовному делу экс-посла Эльдара Гасанова
Завершено следствие по уголовному делу экс-посла Эльдара Гасанова
16 августа 2021 г. 16:20
Азербайджан примет участие в детском Евровидении 2021
Азербайджан примет участие в детском Евровидении 2021
16 августа 2021 г. 12:54
Позиции Азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу
16 августа 2021 г. 00:28
Миротворческое подразделение ВС Азербайджана обеспечивает безопасность аэропорта Кабула
Миротворческое подразделение ВС Азербайджана обеспечивает безопасность аэропорта Кабула
15 августа 2021 г. 22:40
Талибы вошли в Кабул без боя
Талибы вошли в Кабул без боя
15 августа 2021 г. 20:13
Азербайджанские миротворцы продолжают службу в Афганистане
Азербайджанские миротворцы продолжают службу в Афганистане
15 августа 2021 г. 15:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi