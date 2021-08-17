Вице-президент Афганистана объявил себя временным главой государства

В отсутствие президента вице-президент Афганистана является временным главой государства.

"В отсутствие президента вице-президент Афганистана является временным главой государства".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом вице-президент Афганистана Амрулла Салех написал в Twitter.

"Согласно конституции Афганистана, в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента первый вице-президент становится временным президентом. В настоящее время я нахожусь в своей стране и являюсь законным временным президентом. Связываюсь со всеми лидерами, чтобы заручиться их поддержкой и согласием", - написал Салех.