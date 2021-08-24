Вице-президент Афганистана обвинил талибов в похищениях стариков и детей

Гуманитарная обстановка в регионе Андараб северной афганской провинции Баглан остается крайне сложной из-за того, что боевики радикального движения "Талибан" блокируют поставки топлива и продовольствия, а также похищают местных жителей.

Гуманитарная обстановка в регионе Андараб северной афганской провинции Баглан остается крайне сложной из-за того, что боевики радикального движения "Талибан" блокируют поставки топлива и продовольствия, а также похищают местных жителей.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, с такими обвинениями в адрес талибов выступил во вторник вице-президент Афганистана Амрулла Салех, не признавший захват власти в стране радикалами и объявивший себя исполняющим обязанности руководителя государства.

"Талибы не пропускают продукты питания и топливо в долину Андараб. Гуманитарная ситуация ужасная. Тысячи женщин и детей были вынуждены бежать в горы. В течение последних двух дней "Талибан" похищает детей и стариков и использует их в качестве живых щитов для передвижения или обысков в домах", - написал Салех на своей странице в Twitter.

Помимо этого, Мохаммад Масуд Андараби, занимавший должность министра внутренних дел при бежавшем из страны президенте Ашрафе Гани, отметил у себя в Twitter, что "злодеяния талибов в отношении мирного населения не имеют оправданий", и в этой связи призвал международные организации в области прав человека "расследовать действия "Талибана" в Андарабе".