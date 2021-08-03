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Вице-премьеры Туркменистана и Узбекистана провели переговоры в Ашхабаде

Вице-премьеры Туркменистана и Узбекистана провели переговоры в Ашхабаде Заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел переговоры с заместителем премьер-министра Узбекистана, министром инвестиций и внешней торговли страны Сардором Умурзаковым, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.
Другие страны
3 августа 2021 г. 13:34
Вице-премьеры Туркменистана и Узбекистана провели переговоры в Ашхабаде

Заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел переговоры с заместителем премьер-министра Узбекистана, министром инвестиций и внешней торговли страны Сардором Умурзаковым, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

Как передает Report, стороны рассмотрели возможности наращивания партнерства в транспортной, топливно-энергетической и других сферах, представляющих взаимный интерес.

Вице-премьеры двух стран отметили актуальность работы Совместной туркмено-узбекской межправительственной комиссии и высказались за организацию совещания сопредседателей комиссии в рамках предстоящей консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

Также состоялась встреча Сардора Умурзакова с вице-премьером, главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым. В ходе беседы стороны подчеркнули важность предстоящей консультативной встречи глав государств Центральной Азии, в рамках которой намечено проведение двусторонних переговоров. Также стороны обсудили вопросы активизации транспортно-транзитного сообщения между двумя странами, усиления энергетической и промышленной кооперации, включая нефтехимическую индустрию.

В рамках визита заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана также встретился с главами ряда туркменских министерств и ведомств.

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