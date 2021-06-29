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Вице-премьера Австралии оштрафовали за появление на публике без маски

Вице-премьера Австралии оштрафовали за появление на публике без маски Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс оштрафовала заместителя премьер-министра страны Барнаби Джойса за нарушение эпидемических требований и посещение общественного места без маски.
Другие страны
29 июня 2021 г. 08:43
Вице-премьера Австралии оштрафовали за появление на публике без маски
Барнаби Джойс

Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс оштрафовала заместителя премьер-министра страны Барнаби Джойса за нарушение эпидемических требований и посещение общественного места без маски.

Как передает Report, об этом сообщила вещательная корпорация ABC со ссылкой на заявление заместителя комиссара полиции Гэри Уоробойса.

По словам Уоробойса, офицеры полиции прибыли на автозаправочную станцию в Армидейле (расположен в 500 км к северо-западу от Сиднея) после сообщения о том, что один из посетителей, которым оказался Джойс, не носит маску в помещении станции. "Он извинился и сотрудничал с офицерами, которые оставались настойчивыми и справедливыми. Безусловно, инцидент в Армидейле является четким доказательством того, что полиция при любом нарушении эпидемических правил проведет расследование и примет меры", - отметил заместитель комиссара, добавив, что за нарушение санитарных правил заместитель главы австралийского правительства был оштрафован на 200 австралийских долларов (151 долларов США).

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