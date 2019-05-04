Вице-премьер: Зеленский хочет провести досрочные парламентские выборы

Намерение провести инаугурацию 19 мая означает, что новоизбранный президент Владимир Зеленский хочет провести досрочные выборы в Верховную раду.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", так считает вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

"Инаугурация 19 мая означает, что Зеленский хочет досрочных выборов. Даже если и так, все равно придется в инаугурационной речи говорить о стратегии: о НАТО, деколонизации и главное - так российская агрессия или "гражданский конфликт"? Избежать ответов уже не удастся", - написал В.Кириленко в Twitter.

Ранее В.Зеленский заявил, что на встрече с главами парламентских фракций будет предлагать провести инаугурацию 19 мая.