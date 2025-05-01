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Вице-премьер Южной Кореи подает в отставку

Вице-премьер Южной Кореи подает в отставку Вице-премьер Республики Корея Чхве Сан Мок, который, как ожидалось, должен был выполнять обязанности президента со 2 мая, заявил о намерении уйти в отставку.
Другие страны
1 мая 2025 г. 18:05
Вице-премьер Южной Кореи подает в отставку

Вице-премьер Республики Корея Чхве Сан Мок, который, как ожидалось, должен был выполнять обязанности президента со 2 мая, заявил о намерении уйти в отставку.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap.

Отмечается, что в парламенте Республики Корея на пленарном заседании было представлено предложение об импичменте Чхве Сан Мока.

Ранее в отставку подал и.о. президента Республики Корея премьер-министр Хан Док Су, чтобы, как предполагается, баллотироваться на выборах президента 3 июня. По принципу старшинства следующим и.о. президента должен был стать Чхве Сан Мок, который уже выполнял эту роль с декабря по март.

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