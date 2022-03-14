Вице-премьер Украины сообщила об эвакуации 140 тысяч украинцев по гумкоридорам

Из зоны боевых действий по гуманитарным коридорам было эвакуировано уже 140 тыс жителей Украины.

Из зоны боевых действий по гуманитарным коридорам было эвакуировано уже 140 тыс жителей Украины.

Как передает Report, об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Ранее она сообщала, что украинские власти намерены провести 13 марта эвакуацию мирных жителей из девяти населенных пунктов Киевской и Луганской областей по гуманитарным коридорам и что накануне гуманитарная колонна выехала из Запорожья в Мариуполь через Бердянск. Украинские власти по этим коридорам направляют колонны с грузовиками с гуманитарной помощью и автобусами, в обратном направлении на этих машинах эвакуируют мирных жителей.

Кроме того, Верещук заявляла, что новые гуманитарные маршруты откроются из города Бородянка Киевской области в Житомир, из сел Светильня и Большая Дымерка Киевской области в сторону Броваров, из села Победа Киевской области в направлении Киева.