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Вице-премьер Украины: Россия удерживает в плену более тысячи гражданских лиц

Вице-премьер Украины: Россия удерживает в плену более тысячи гражданских лиц В плену у российских военных сейчас находится около 700 украинских военных, а также более тысячи гражданских лиц, большинство из которых - женщины.
Другие страны
16 апреля 2022 г. 15:15
Вице-премьер Украины: Россия удерживает в плену более тысячи гражданских лиц

В плену у российских военных сейчас находится около 700 украинских военных, а также более тысячи гражданских лиц, большинство из которых - женщины.

Как сообщает Report cо ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила вице-премьер, министр реинтеграции Украины Ирина Верещук в эфире телемарафона.

"Более тысячи гражданских в плену у русских, более пятисот - это женщины. Мы не будем обменивать военных на гражданских, ведь это запрещено Женевской конвенцией. Мы требуем отпустить без всяких условий наших гражданских людей. Относительно количества военнопленных у нас примерный паритет", - рассказала Верещук.

В свою очередь она подчеркнула, что российская сторона полностью не соблюдает Женевскую конвенцию об обращении с пленными, обменивает пленных выборочно и не обращает внимание на поданные украинской стороной списки.

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