Вице-премьер Сербии: США пытаются сделать врагами Белград и Москву

Решение США ввести санкции против сербской компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") из-за российского владения предприятием должно заставить сербов отказаться от самостоятельной политики и принять ограничения в отношении Москвы. Таким образом Запад пыта

Решение США ввести санкции против сербской компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") из-за российского владения предприятием должно заставить сербов отказаться от самостоятельной политики и принять ограничения в отношении Москвы. Таким образом Запад пытается представить Россию в глазах Сербии врагом, а не другом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер балканской республики Александар Вулин.

"Введение санкций против NIS - это нападение на Сербию и продолжение гибридной войны, ведущейся против независимой Сербии попытками вторжения в парламент, оспариванием результатов выборов, блокадой мостов и школ, использованием каждой человеческой трагедии для нанесения вреда Сербии. Если США введут санкции против NIS и таким образом нанесут серьезный удар по нашей экономике, это будет сделано не для того, чтобы навредить России, которая легко компенсирует потерю сербского рынка. Санкции будут направлены против Сербии, чтобы заставить нас отказаться от самостоятельной политики и ввести санкции против России", - указал Вулин.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что решение США ввести санкции против NIS, которые ожидаются с 1 января 2025 года, не повлияет на отказ Белграда от присоединения к антироссийским рестрикциям. Он указывал, что власти предпримут шаги для решения проблемы, уточнив, что при этом страна постарается "сохранить дружеские отношения с русскими и не испортить отношения с теми, кто вводит санкции".