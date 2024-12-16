О нас

Вице-премьер Сербии: США пытаются сделать врагами Белград и Москву

Вице-премьер Сербии: США пытаются сделать врагами Белград и Москву Решение США ввести санкции против сербской компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") из-за российского владения предприятием должно заставить сербов отказаться от самостоятельной политики и принять ограничения в отношении Москвы. Таким образом Запад пыта
Другие страны
16 декабря 2024 г. 02:54
Вице-премьер Сербии: США пытаются сделать врагами Белград и Москву

Решение США ввести санкции против сербской компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") из-за российского владения предприятием должно заставить сербов отказаться от самостоятельной политики и принять ограничения в отношении Москвы. Таким образом Запад пытается представить Россию в глазах Сербии врагом, а не другом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер балканской республики Александар Вулин.

"Введение санкций против NIS - это нападение на Сербию и продолжение гибридной войны, ведущейся против независимой Сербии попытками вторжения в парламент, оспариванием результатов выборов, блокадой мостов и школ, использованием каждой человеческой трагедии для нанесения вреда Сербии. Если США введут санкции против NIS и таким образом нанесут серьезный удар по нашей экономике, это будет сделано не для того, чтобы навредить России, которая легко компенсирует потерю сербского рынка. Санкции будут направлены против Сербии, чтобы заставить нас отказаться от самостоятельной политики и ввести санкции против России", - указал Вулин.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что решение США ввести санкции против NIS, которые ожидаются с 1 января 2025 года, не повлияет на отказ Белграда от присоединения к антироссийским рестрикциям. Он указывал, что власти предпримут шаги для решения проблемы, уточнив, что при этом страна постарается "сохранить дружеские отношения с русскими и не испортить отношения с теми, кто вводит санкции".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Serbiya Baş nazirinin müavini: ABŞ Belqrad və Moskvanı düşmən etməyə çalışır

Самое читаемое

Президент Узбекистана запустил новые энергообъекты стоимостью 3,7 млрд долларов
Президент Узбекистана запустил новые энергообъекты стоимостью 3,7 млрд долларов
13 декабря 2024 г. 18:51
Азеригаз: Прокладка газопровода в село Зар Кяльбаджарского района завершена на 90%
"Азеригаз": Прокладка газопровода в село Зар Кяльбаджарского района завершена на 90%
13 декабря 2024 г. 16:57
СМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
ВидеоСМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
11 декабря 2024 г. 05:51
Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса
Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса
10 декабря 2024 г. 14:13
Британский аналитик: Нормализация отношений между Баку и Ереваном может занять время, но она вполне достижима
Британский аналитик: Нормализация отношений между Баку и Ереваном может занять время, но она вполне достижима
13 декабря 2024 г. 12:24
Жапаров: Кыргызстан выйдет из черного списка и откроет прямые авиарейсы в Европу
Жапаров: Кыргызстан выйдет из "черного списка" и откроет прямые авиарейсы в Европу
11 декабря 2024 г. 14:28
Завтра в Баку ожидаются ливни и ветер
Завтра в Баку ожидаются ливни и ветер
12 декабря 2024 г. 13:19
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
12 декабря 2024 г. 22:23
Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном
Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном
11 декабря 2024 г. 00:41
В Баку ожидается мокрый снег
В Баку ожидается мокрый снег
11 декабря 2024 г. 18:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi