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Вице-премьер Сербии призвала ввести санкции в отношении России

Вице-премьер Сербии призвала ввести санкции в отношении России Вице-премьер, министр горной промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович призвала ввести санкции в отношении России.
Другие страны
12 октября 2022 г. 14:40
Вице-премьер Сербии призвала ввести санкции в отношении России

Вице-премьер, министр горной промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович призвала ввести санкции в отношении России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в интервью телеканалу Prva З. Михайлович заявила, что "государство должно определиться в вопросе введения санкций против России", но для этого "необходимо подождать формирования нового правительства".

Вице-премьер отметила, что "Россия ведет захватническую, а не освободительную войну". Она отметила, что "геополитика быстро меняется, так что Сербия должна найти свое место в ней на ближайшие 100 лет".

На вопрос журналиста, готова ли она голосовать за санкции, если войдет в новый кабинет министров, Михайлович подчеркнула, что она никогда и не меняла свою позицию.

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