Вице-премьер Сербии назвал БРИКС реальной альтернативой ЕС

Присоединение к БРИКС является для Сербии реальной альтернативой вступлению в Евросоюз.

Присоединение к БРИКС является для Сербии реальной альтернативой вступлению в Евросоюз.

Как сообщает Report , об этом в интервью германской газете Berliner Zeitung заявил заместитель председателя правительства Сербии Александар Вулин.

"Сербия будет, безусловно, присутствовать в Казани на саммите объединения", - сообщил он. "Было бы безответственно, если бы мы не изучили все возможности, в том числе членство в БРИКС. Если БРИКС привлекательно для других стран, например для ОАЭ, Саудовской Аравии или Турции, то почему иначе должно быть в случае Сербии? Так что нет сомнений, что БРИКС стало реальной альтернативой ЕС", - заметил Вулин.

Напомним, что 3 июля в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане была принята "Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой". Согласно пункту 4.5 декларации, азербайджанская сторона выразила желание вступить в БРИКС, а китайская сторона приветствовала участие Азербайджана в сотрудничестве БРИКС.

В конце августа в МИД сообщили, что Азербайджан подал официальную заявку на вступление в объединение.