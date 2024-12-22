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Вице-премьер Сербии: Белград никогда не присоединится к санкциям Запада против РФ

Вице-премьер Сербии: Белград никогда не присоединится к санкциям Запада против РФ Сербия никогда не присоединится к санкциям Запада против России, несмотря на внешнее давление.
Другие страны
22 декабря 2024 г. 21:20
Вице-премьер Сербии: Белград никогда не присоединится к санкциям Запада против РФ

Сербия никогда не присоединится к санкциям Запада против России, несмотря на внешнее давление.

Как передает Report, об этом заявил вице-премьер балканской республики Александар Вулин в интервью китайскому телеканалу CGTN.

"Давление на Сербию со стороны Запада присутствует всегда, они просят нас ввести санкции против России, прекратить китайские инвестиции, а также придерживаться всего, что делает Евросоюз и США, но мы независимое государство. Мы никогда не введем никакие санкции против России", - сказал вице-премьер.

Он добавил, что "не настроен оптимистично по поводу изменения политики США в отношении Сербии" после инаугурации избранного президента Дональда Трампа.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazirinin müavini: Serbiya heç vaxt Qərbin Rusiyaya qarşı sanksiyalarına qoşulmayacaq

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